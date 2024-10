In Prag ging am Freitag die NHL-Saison mit drei Schweizern los. Der erste Schweizer in der NHL kam 1995 nur zu seinem Einsatz, weil zwei Teamkollegen verletzt waren und einer patzte.

Am 29.1.1995 war Pauli Jaks (52) der erste Schweizer in der NHL! Stammgoalie Hrudey und Ersatz Stauber fehlten verletzt. Die Los Angeles Kings liessen Jaks als Goalie Nummer 4 vom Farmteam Phoenix einfliegen. Juniorenstar-Goalie Storr war im 1. Drittel gegen Chicago überfordert – 1:4. Jaks ersetzte ihn, wehrte in 40 Minuten 23 von 25 Schüssen ab. Das 3:6 an der Seite von Eishocky-Legende Wayne Gretzky blieb aber das einzige NHL-Spiel von Jaks. «Hervorragender Einstand», sagte Coach Melrose.

Pauli Jaks 1995 im Goal der Los Angeles Kings.

An der WM fehlte er wegen einer Schulterverletzung. Zum NHL-Auftakt Freitag/Samstag in Prag feierte Timo Meier mit den New Jersey Devils zwei Siege gegen die Buffalo Sabres und ein Tor. Schon am Dienstag gehts weiter mit Feiern: Der 24-fache Natispieler wird dann 28 Jahre alt.

Am meisten Assists in der NHL

1. Roman Josi (34): 505 Assists in 909 Spielen

Er hat mit 909 Partien (ohne die Playoffs) nicht nur am meisten NHL-Spiele von allen Schweizern auf dem Buckel. Auch bei der Statistik der Assists ist der Captain mit 505 Pässen der Nashville Predators die klare Nummer 1.

2. Mark Streit (46): 338 Assists in 786 Spielen

Der Stanley-Cup-Sieger mit Pittsburgh trat 2017 zurük. Jetzt sorgte er Ende August für Hockey-Schlagzeilen: «Streit verlässt den Verwaltungsrat des SCB, hat auch sein Aktienpaket verkauft». Eingestiegen war er im Mai 2020 – zusammen mit Roman Josi.

3. Kevin Fiala (28): 252 Assists in 570 Spielen

Nach Nashville und Minnesota sind die LA Kings seit 2015 Fialas dritte NHL-Station. Mit 73 Skorerpunkten war die letzte seine zweiterfolgreichste Saison. Nur 2021/22 liefs mit Minnesota und 85 Punkten noch besser.

4. Nino Niederreiter (32): 220 Assists in 887 Spielen

Der Churer nimmt die dritte Saison als Stürmer bei Winnipeg in Angriff. Interessant: Nur bei Niederreiter halten sich in diesem Ranking Tore und Assists nach 15 NHL-Saisons fast die Waage: 220 Assists stehen 223 Toren gegenüber.

5. Nico Hischier (25): 217 Assists in 454 Spielen

Nino spürt in dieser Rangliste den Atem von Nico. Der Captain der New Jersey Devils liegt nur 3 Assists hinter Niederreiter – und dabei hat der Walliser nur wenig mehr als die Hälfte der Spiele des Bündners bestritten.

43 Schweizer

So viele hiesige Cracks spielten seit 1995 in der NHL – 35 Feldspieler und 8 Goalies. Den Stanley Cup gewinnen konnten die beiden Torhüter Aebischer (2001 mit Colorado) und Gerber (2006 mit Carolina, Bild) sowie Verteidiger Streit (2017 mit Pittsburgh). In der neuen Saison gehören neun Schweizer zu den Stammspielern – drei starten in der AHL.