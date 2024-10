Auch in der Saison 2024/25 gibt es wieder die beliebte MySports Dok-Serie «Inside Plus» auf Blick zu sehen. Hauptdarsteller der neusten Folge ist NHL-Star Timo Meier, der am Freitag in Prag mit den New Jersey Devils in die neue NHL-Saison startet.

Timo Meier gehört in der NHL zur Top-Kategorie. Die Dok-Serie «Inside Plus» von MySports in Zusammenarbeit mit Blick zeigt, wie sich der Schweizer Star-Stürmer von seiner Schulter-OP erholt und wieder Grosses vorhat mit den New Jersey Devils. «Mein persönliches Ziel ist der Stanley-Cup und noch immer die Chance zu haben, dem nachzujagen ist extrem motivierend», sagt der 27-Jährige.