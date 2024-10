Die New Jersey Devils feiern einen erfolgreichen Saisonstart gegen die Buffalo Sabres in Prag. Die Schweizer können überzeugen.

Die New Jersey Devils starten erfolgreich in die neue NHL-Saison. Foto: imago/CTK Photo 1/5

Dunja Moustopoulos Sport-Desk

Nach dem Verpassen der Playoffs im Frühling 2024 wollen die New Jersey Devils – mit den Schweizern Nico Hischier (25), Timo Meier (27) und Jonas Siegenthaler (27) – in dieser Saison wieder voll angreifen. Und der Start glückt: Beim NHL-Auftakt in Prag gegen die Buffalo Sabres gibts einen souveränen 4:1-Sieg.

Allen voran Captain Hischier weiss beim Gastspiel in Tschechien zu brillieren. Der Walliser ist für das zwischenzeitliche 3:0 verantwortlich. Mit Siegenthaler hat beim zweiten Treffer der Devils ein weiterer Söldner seinen Stock entscheidend im Spiel.

«Wenn wir unseren Speed nutzen, werden wir gefährlich», analysiert Hischier die Partie bereits in der zweiten Drittelspause treffend. Ein Speed, der an diesem Abend für den Unterschied sorgt – und die Devils in dieser Saison vielleicht wieder nach ganz oben bringt.

Am Samstag kommt es in Prag zum zweiten Duell dieser beiden Teams. In Nordamerika krachen die Banden dann am kommenden Dienstag wieder.