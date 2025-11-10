Lian Bichsels Dallas Stars schlagen die Seattle Kraken knapp. Nino Niederreiters Winnipeg Jets verlieren derweil schon zum dritten Mal in Serie.

1/4 Lian Bichsels (2.v.r.) Dallas Stars gewinnen gegen die Seattle Kraken. Foto: AP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Dallas Stars bezwingen die Seattle Kraken in der NHL ein weiteres Mal. Die Equipe mit dem Solothurner Verteidiger Lian Bichsel siegt zu Hause 2:1.

Mit dem neuerlichen Erfolg setzten die Stars ihre imposante Serie gegen die Kraken fort. Die Mannschaft aus Texas bezwingen den Konkurrenten aus dem Nordwesten der USA zum achten Mal ohne Unterbruch. Begonnen hatte das resultatmässige Hoch im Mai vorletzten Jahres.

Im neuesten Duell steht das Schlussergebnis bereits nach dem ersten Drittel fest. Der Kanadier Wyatt Johnston sorgt mit seinem zehnten Saisontor nach viereinhalb Minuten im Powerplay für den Ausgleich. Sein Landsmann Jaden Schwartz brachte die Gäste 69 Sekunden zuvor in Führung. Tyler Seguin, ein weiterer Kanadier, trifft 34 Sekunden vor der ersten Pause zur Entscheidung. Lian Bichsel steht bei keinem der drei Tore auf dem Eis.

Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter beziehen mit dem 1:4 in Anaheim die dritte Niederlage am Stück. Die formstarken Ducks ihrerseits siegen zum siebten Mal hintereinander.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten