Niederreiters Jagd nach dem Meilenstein geht weiter

Kein Schweizer Abend in der NHL. Sämtliche unserer Cracks, die im Einsatz stehen, müssen das Eis als Verlierer verlassen. Auch Nino Niederreiter, der seit zwei Partien einen besonderen Meilenstein jagt.

1/4 Die Anaheim Ducks jubeln gegen die Winnipeg Jets. Foto: keystone-sda.ch

Nino Niederreiter verliert mit den Winnipeg Jets auswärts gegen die Anaheim Ducks 2:3. Dem 32-Jährigen bleibt ein persönlicher Jubiläumstreffer verwehrt.

Der Bündner geht zweimal vergeblich in den Abschluss. Somit wartet er nun seit zwei Partien auf jenes Tor, mit dem er einen weiteren Meilenstein in seiner NHL-Karriere setzen wird. Nachdem Niederreiter im November bereits das 1000. NHL-Spiel (inklusive Playoffs) bestritten hat, will er noch heuer das 250. Tor schiessen und somit den «Schweizer Rekord» ausbauen. Denn der um vier Jahre jüngere Timo Meier (210 Treffer) sitzt ihm im Nacken.

Die Winnipeg Jets bleiben trotz der Niederlage das bislang erfolgreichste Team der Regular Season. Die Kanadier führen die Western Conference mit 47 Punkten aus 34 Spielen an. Die New Jersey Devils mit der Schweizer Fraktion um Nico Hischier kommen als Nummer 1 in der Eastern Conference bei ebenfalls 34 Partien auf 45 Zähler.

Auch Suter und Bichsel verlieren

Der Verteidiger Lian Bichsel verliert mit den Dallas Stars 3:5 gegen die Toronto Maple Leafs. Der 20-jährige Solothurner steht bei seinem vierten NHL-Einsatz etwas mehr als 15 Minuten auf dem Eis und weist eine Minus-1-Bilanz aus.

Mit Pius Suter geht auch der dritte Schweizer, der in der Nacht auf Donnerstag im Einsatz steht, als Verlierer in die Kabine. Die Vancouver Canucks verlieren auswärts gegen Utah 2:3 nach Verlängerung.