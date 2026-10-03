Pius Suter glänzt mit zwei Skorerpunkten in die neue NHL-Saison. Der Zürcher führt die St. Louis Blues zum 4:0-Sieg gegen Dallas. Lian Bichsel und Nino Niederreiter müssen Niederlagen hinnehmen.

Lynn Piubel

In der Nacht auf Samstag ist es in der NHL zum ersten Schweizer Duell der neuen Saison gekommen! Dabei setzte sich Pius Suter (30) mit den St. Louis Blues auswärts gegen die Dallas Stars mit Lian Bichsel (22) deutlich mit 4:0 durch. Der Zürcher war an zwei Treffern beteiligt und prägte damit den erfolgreichen Saisonauftakt der Blues.

Suter bereitete zunächst das 2:0 durch Dalibor Dvorsky in der 34. Minute vor. Dabei profitierte St. Louis von einem Missverständnis zwischen Dallas-Goalie Jake Oettinger (27) und Nils Lundkvist (26). Suter eroberte hinter dem Tor die Scheibe und leitete den Treffer ein. In der Schlussphase sorgten zwei Tore ins leere Gehäuse innerhalb von 15 Sekunden für die Entscheidung. Den Schlusspunkt setzte Suter persönlich, als er in der 58. Minute zum 4:0 ins leere Tor einschob.

Der Schweizer sammelte in 14:25 Minuten Eiszeit vier Torschüsse und vier Checks. Seine Plus-2-Bilanz unterstrich den gelungenen Abend. Auf der Gegenseite blieb Bichsel ohne Skorerpunkt und musste mit einer Minus-1-Bilanz vom Eis. Der Solothurner Verteidiger stand während 16:02 Minuten auf dem Eis.

Niederreiter unterliegt in der Verlängerung

Weniger erfolgreich verlief der Saisonstart für Nino Niederreiter (34). Der Bündner verlor mit den Winnipeg Jets zuhause gegen die Boston Bruins mit 3:4 nach Verlängerung. Er startete in seine 16. NHL-Saison.

Die Jets verspielten dabei eine Führung und mussten kurz vor Schluss den Ausgleich durch Elias Lindholm (31) hinnehmen. In der Overtime sicherte JJ Peterka (24) den Bruins den Sieg. Niederreiter kam auf 12:17 Minuten Eiszeit, blieb ohne Torschuss und Skorerpunkt.