Impressum
NHL: Niederreiter und Fiala führen ihre Teams zum Sieg
NHL-Schweizer siegreich
Niederreiter und Fiala treffen
In der Nacht auf Mittwoch führen Nino Niederreiter und Kevin Fiala ihre Teams mit je einem Tor zum Sieg.
Publiziert: vor 14 Minuten
