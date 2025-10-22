Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
17
33
46
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
17
18
39
3
Lausanne HC
18
18
32
4
HC Fribourg-Gottéron
17
12
30
5
Genève-Servette HC
17
-14
30
6
EV Zug
17
-2
28
7
ZSC Lions
17
3
24
8
SCL Tigers
17
-2
23
9
HC Lugano
17
-1
22
10
EHC Kloten
18
-8
21
11
EHC Biel
16
0
20
12
SC Bern
16
-9
18
13
HC Ambri-Piotta
17
-22
16
14
HC Ajoie
17
-26
8
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs