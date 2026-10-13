Die New Jersey Devils verlieren zu Hause gegen die Ottawa Senators mit 1:4 und bleiben weiterhin im Tabellenkeller stecken.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Nach dem 4:1-Erfolgserlebnis gegen die Vancouver Canucks sind die New Jersey Devils rund um das Schweizer Trio Nico Hischier (27), Timo Meier (30) und Jonas Siegenthaler (29) zurück auf dem Boden der Tatsachen angelangt. Gegen die Ottawa Senators setzt es in der Nacht auf Dienstag eine 1:4-Heimpleite ab – es ist die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen für die Devils.

Nach einem torlosen Startdrittel dauert es im zweiten Abschnitt gerade mal neun Sekunden, ehe die Gäste aus Kanada durch Shane Pinto (25) in Führung gehen. Kurz vor Spielmitte erhöht Stephen Halliday (24) für die Senators auf 0:2. Nachdem der Deutsche Tim Stützle (24) den dritten Ottawa-Treffer erzielt, starten die Devils eine vermeintliche Aufholjagd. Doch der Anschlusstreffer durch Jesper Boqvist (27) wird von den Schiedsrichtern wegen Goalie-Behinderung zurückgenommen.

Nachdem Arseni Gritsyuk (25) doch noch das 1:3 für die Devils erzielt, wirft das Heimteam alles nach vorne. Das nutzt Tyler Kleven (24) in der 58. Minute aus und schiebt zum 1:4-Endstand ins leere Tor ein. Damit stehen Hischier und Co nach fünf Spielen bei erst zwei Siegen und liegen in der Eastern Conference auf dem drittletzten Platz.

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