Timo Meier rächt sich für Nico Hischier – 17 Strafminuten
Die New Jersey Devils gewinnen gegen die St. Louis Blues 5:4 nach Verlängerung. Nach einem Check gegen Captain Nico Hischier kann sich Timo Meier nicht mehr halten und geht mit den Fäusten auf Jake Neighbours los – am Ende kassiert er 17 Strafminuten.
Publiziert: vor 5 Minuten
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