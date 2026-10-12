NHL-Titelverteidiger bleibt im Hoch

In der Nacht auf Montag feiern die Carolina Hurricanes und die New York Rangers deutliche Siege und bleiben damit an der Spitze der Eastern Conference.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Carolina Hurricanes haben nach den beiden NHL-Auftaktniederlagen mittlerweile so richtig Fahrt aufgenommen: Mit einem 4:1 gegen die weiterhin sieglosen Philadelphia Flyers feiert der amtierende Stanley-Cup-Gewinner in der Nacht auf Montag den fünften Sieg in Serie und grüsst mit neu elf Punkten von der Tabellenspitze der Eastern Conference.

Beim Gastspiel im US-Bundesstaat Pennsylvania sind die Hurricanes über weite Strecken überlegen und geraten nach dem Flyers-Anschlusstreffer zum 1:2 in der 36. Minute nur kurz ins Zittern. Sebastian Aho stellt den Zweitore-Vorsprung rund 90 Sekunden später wieder her und ebnet dem Team aus North Carolina damit endgültig den Weg zum Sieg.

Den Hurricanes dicht auf den Fersen bleiben in der Eastern Conference die New York Rangers, die die Vancouver Canucks im heimischen Madison Square Garden mit 6:2 besiegen. Nach einer ausgeglichenen Startphase fällt die Entscheidung dabei aber erst dank drei Rangers-Toren im Schlussdrittel. Die New Yorker kommen damit neu auf zehn Punkte.

Im dritten Spiel des Abends feiert Seattle Kraken einen 5:3-Sieg gegen die Washington Capitals. Für das letztlich entscheidende 4:3 ist Seattles Jared McCann dabei erst in der 55. Minute besorgt.

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