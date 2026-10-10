Nico Hischier hat grossen Anteil daran, dass die New Jersey Devils die Vancouver Canucks mit 4:1 bezwingen. Unter anderem erzielt der Walliser seinen 200. NHL-Treffer in der Regular Season.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Vier Spiele hats gedauert. New-Jersey-Captain Nico Hischier trägt sich nun erstmals in der noch jungen NHL-Saison in die Skorerliste ein – dafür dann im Heimspiel gegen die Vancouver Canucks gleich dreifach.

Der 27-jährige Walliser trifft jeweils im Powerplay zum 1:1 (sein 200. NHL-Goal in der Regular Season) und 4:1-Endstand und lässt sich beim 3:1 von Jesper Bratt, das ebenfalls in Überzahl fällt, einen Assist notieren. Hischier wird als sogenannter «Second Star» der Partie ausgezeichnet – direkt hinter Devils-Goalie Jake Allen, der mit einer Fangquote von 95,2 Prozent zu überzeugen weiss.

Neben Hischier kommen bei New Jerseys zweitem Saisonsieg auch Stürmer Timo Meier und Verteidiger Jonas Siegenthaler zum Einsatz.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten