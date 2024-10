Nino Niederreiter sitzt bei einem Gegentor auf der Strafbank. Trotzdem jubelt er am Ende mit den Winnipeg Jets. Gegen die San Jose Sharks gibts einen ungefährdeten Sieg.

Winnipeg gewinnt auch das vierte Saisonspiel. Foto: keystone-sda.ch 1/2

Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets sind in der NHL auch im vierten Spiel in dieser Saison siegreich. Gegen die San Jose Sharks gewinnen die Kanadier 8:3. Nach dem 6:0 gegen die Edmonton Oilers ist es der zweite Kantersieg für das Team des Schweizers. Daneben gabs zwei Erfolge in der Verlängerung.

Cole Perfetti, Neal Pionk und Wladislaw Namestnikow glänzen bei Winnipeg mit je vier Skorerpunkten, auch Nikolaj Ehlers punktet dreifach in einer Partie, die bereits nach dem ersten Drittel beim Stand von 4:1 in klare Bahnen gelenkt ist.

Niederreiter steht gut 17 Minuten auf dem Eis und schiesst zweimal aufs Tor. Der Bündner Stürmer bleibt aber ohne persönliches Erfolgserlebnis. Als er im ersten Spielabschnitt für ein Beinstellen auf die Strafbank muss, nutzen die auch nach fünf Spielen sieglosen Sharks die Überzahl zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer.

Mehr als eine Randnotiz sollte dies beim Kantersieg der Jets aber nicht werden.