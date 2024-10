Kevin Fiala und Nico Hischier glänzen in der NHL. Fiala erzielt zwei Powerplay-Tore für die Los Angeles Kings, die in einem verrückten Spiel gegen die Ottawa Senators 7:8 nach Verlängerung verlieren. Hischier führt die New Jersey Devils zu einem 3:0-Sieg gegen Utah.

Kevin Fiala (Mitte) trifft in einem wilden Spiel für die LA Kings doppelt. Foto: keystone-sda.ch 1/4

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Kevin Fiala (2) für die Los Angeles Kings und Nico Hischier (1) für die New Jersey Devils erzielen in den NHL-Spielen vom Montag in den USA Powerplay-Tore.

Die Los Angeles Kings verlieren eine verrückte Partie auswärts gegen die Ottawa Senators mit 7:8 nach Verlängerung. Kevin Fiala trifft in Überzahl zum 1:0 und 5:4 für Los Angeles; es sind seine ersten beiden Saisontore. Total erzielen beide Teams sieben Powerplay-Tore – so viele wie seit zehn Jahren in keinem NHL-Spiel mehr. Los Angeles führt dreimal mit zwei Goals Vorsprung (2:0, 3:1, 4:2) und liegt lediglich fünf Minuten lang in Rückstand (6:7).

Hischier mit zweitem Saisontor

Die New Jersey Devils gewinnen ein frühes Spitzenspiel in der NHL gegen den Utah Hockey Club mit 3:0. Sowohl New Jersey als auch Utah haben in der ersten Woche der Saison schon dreimal gewonnen. Die Devils übernehmen mit dem vierten Saisonsieg die Führung in allen Ranglisten (Division, Conference, Liga).

Captain Nico Hischier erzielt zum 3:0 sein zweites Saisontor. Hischier: «Wir wissen, dass wir ein sehr gutes Team sind, wenn wir unser Spiel durchziehen.» New Jersey führt der neuen Franchise aus Salt Lake City (Utah folgt in dieser Saison auf die Arizona Coyotes) die allererste Niederlage zu.