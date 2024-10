Nichts zu holen für die Kings in Toronto. Foto: keystone-sda.ch 1/2

Die Los Angeles Kings kassieren ihre dritte Niederlage in Folge. Gegen die Toronto Maple Leafs verlieren die Kalifornier mit dem Schweizer Angreifer Kevin Fiala 2:6.

Fiala, der im Spiel zuvor seine ersten beiden Saisontore erzielt hat, trifft auch in Toronto. Allerdings ist es kein Treffer, der in seine persönliche Highlight-Show eingehen wird. Der 28-jährige Ostschweizer kommt in einer unübersichtlichen Situation vor dem Tor als Letzter an den Puck, der dann aber von Goalie Anthony Stolarz ins eigene Netz gelenkt wird.

Viel zu jubeln gibt es für die Fialas Kings ohnehin nicht, liegen sie doch im vierten Auswärtsspiel in Folge bereits nach zwei Dritteln 0:5 zurück. Bei den Kanadiern erzielt der ehemalige ZSC-Spieler Auston Matthews ein Tor und gibt zwei Assists.