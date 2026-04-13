Die New Jersey Devils können die Playoffs der NHL nicht mehr erreichen, weshalb ihre letzten Partien der Regular Season sportlich wenig Bedeutung haben. Vom Siegen hält sie das aber nicht ab.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Im Prudential Center von Newark läuft die vierte Minute der Overtime, da bringt Jack Hughes den Puck vor das Tor der Ottawa Senators. Nach einem Abpraller steht Nico Hischier bereit und stochert die Scheibe zum 4:3 über die Linie – die Entscheidung zugunsten der New Jersey Devils, die damit nach dem 5:3-Erfolg gegen die Detroit Red Wings ihr zweites Spiel innert zwei Tagen gewinnen.

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Es ist die Krönung eines erfolgreichen Abends für den Captain der Devils: Hischier hat nach sechs Minuten das Skore bereits eröffnet, wobei Landsmann Timo Meier das 1:0 aufgelegt hat. Zudem gelingt dem Walliser im Schlussdrittel auch noch ein Assist zum zwischenzeitlichen Ausgleich, der das Team aus New Jersey überhaupt erst in die Verlängerung rettet.

Sportlich ist der Sieg aber von geringer Bedeutung: Schon länger ist klar, dass die Devils, bei denen mit Jonas Siegenthaler noch ein dritter Schweizer auf dem Eis steht, die Playoffs verpassen werden. Damit steht für sie in dieser NHL-Saison nur noch eine Partie an: In der Nacht auf Mittwoch treffen sie im 82. und letzten Spiel der Regular Season auswärts auf die Bosten Bruins.