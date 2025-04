1/5 Die Winnipeg Jets schlagen St. Louis mit 3:1. Foto: JOHN WOODS

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Jets zeigen eine Reaktion auf die bittere 1:4-Niederlage gegen Utah und überzeugen gegen den Rivalen aus der eigenen Division vor allem in der Defensive. So kommen die Gäste, die zuvor zwölf Spiele in Folge gewonnen hatten, im Canada Life Center von Winnipeg nur zu 15 Schüssen.

Mit dem 3:1, bei dem Niederreiter zum fünften Mal in den letzten sechs Spielen ohne Skorerpunkt bleibt, festigt Winnipeg nicht nur den Spitzenplatz in der NHL, sondern bejubelt auch eine historische Marke. Noch nie in der Geschichte der Franchise gab es 53 Siege in einer Saison.

Einen Sieg feieren auch Janis Moser und die Tampa Bay Lightning. Das Team mit dem Bieler Verteidiger, das seit dem vergangenen Wochenende sicher in den Playoffs steht, gewinnt gegen die New York Rangers 5:1.

Dagegen muss sich Kevin Fiala mit den Los Angeles Kings beim 1:2 gegen die Seattle Kraken knapp geschlagen geben. Für den St. Galler Stürmer eine verkraftbare Niederlage, denn auch sein Team ist bereits für die Playoffs qualifiziert.