Owetschkin zieht an NHL-Legende Gretzky vorbei

1/6 Alexander Owetschkin ist alleiniger Rekordtorschütze der NHL. Foto: Patrick Smith

AFP Agence France Presse

Alexander Owetschkin ist alleiniger Rekordtorschütze in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Im Spiel bei den New York Islanders erzielt der russische Eishockeystar von den Washington Capitals am Sonntag den 895. Treffer seiner Karriere und lässt damit den grossen Wayne Gretzky hinter sich. Der 64-jährige Kanadier hat in seiner NHL-Laufbahn 894 Tore erzielt.

Owetschkin, 2018 Stanley-Cup-Sieger mit den Caps, hat am Freitag durch ein Doppelpack beim 5:3 gegen die Chicago Blackhawks mit Gretzky gleichgezogen. Nun zieht der 39-Jährige an «The Great One» vorbei. Für Owetschkin ist es der 42. Saisontreffer, er erzielt im Powerplay das 1:2 (28.).

Gretzky hat deutlich mehr Punkte

Gretzky hat in 1487 Einsätzen 894 Tore verbucht, Owetschkin benötigt ebenfalls 1487, um ihn an der Spitze abzulösen. Bei den Punkten liegt Gretzky aber noch ganz klar vorne, er hat insgesamt 2857 gesammelt. Owetschkin liegt nach dem Rekordtor bei 1617.

Gretzkys Rekord schien einst unerreichbar, Owetschkin hat aber bereits vor einigen Jahren gesagt, dass er die historische Bestmarke erreichen wolle. Der Stürmer spielt seit 2004 für die Capitals, damals hatte die Franchise den Russen beim Draft an erster Stelle ausgewählt. Gretzky lief in seiner Karriere für die Edmonton Oilers, die Los Angeles Kings, die St. Louis Blues und die New York Rangers auf. 1999 beendete er seine Karriere.