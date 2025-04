Die "Belle" um den U20-Meistertitel zwischen Biel und den Lions

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick den Livestream der "Belle" der U20-Elit-Finalserie zwischen dem EHC Biel-Bienne und den GCK Lions. Bislang konnten jeweils die Heimteams die Spiele für sich entscheiden. In der "Belle" muss jetzt ein Meister gekürt werden.

Bei beiden Mannschaften sind Spieler im Kader, welche in dieser Saison auch in der National League zum Einsatz gekommen sind. Der EHC Biel hat die Möglichkeit der Organisation der ZSC Lions noch einen Strich durch die Rechnung zu machen. Die Zürcher konnten bereits den Meistertitel auf U15- und 17-Stufe gewinnen. In der "Belle" wartet auf die U20 der Zürcher aber ein lautes Stadion. Bereits im dritten Finalspiel waren über 3'500 Zuschauer in der Tissot Arena anwesend. Für die "Belle" dürften es noch mehr werden.

Live-Fussball auf RED+ RED+, ein Angebot von Ringier Sports, streamt sämtliche Partien Promotion League und 1. Liga Classic live und zeigt die Highlights der einzelnen Spiele.

«Match of the Week» Eishockey – Das ist der nächste Livestream:

06. April 2025, 13:00 Uhr: EHC Biel vs. GCK Lions

Jeweils ein Spiel pro Woche, das «Match of the Week», wird live und kostenlos auf Blick wie auch auf «RED+» gezeigt.