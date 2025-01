Eine gebrauchte Schweizer NHL-Nacht. Statt potenziell drei steht mit Pius Suter nur einer im Einsatz, und verliert. Der Spielplan der LA Kings von Kevin Fiala wird von den Bränden in den USA beeinträchtigt und Philipp Kurashev weht in Chicago rauer Wind entgegen.

1/4 Acht Niederlagen aus den letzten zehn Spielen: Pius Suter und die Vancouver Canucks befinden sich im Formtief. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Drei Schweizer wären am Mittwochabend in der NHL im Einsatz gestanden. Als Einziger spielte Pius Suter, der mit den Vancouver Canucks gegen die Washington Capitals 1:2 nach Verlängerung verliert.

In der fünften Minute der Overtime erzielt Pierre-Luc Dubois den siegbringenden Treffer für das Heimteam. Davor hat der 26-jährige Kanadier die Capitals bereits in Führung gebracht. Suter, der seit Anfang Dezember auf einen Torerfolg wartet, lässt sich drei Schüsse aufs Tor notieren, bleibt aber ein weiteres Mal ohne Skorerpunkt. Für die Canucks ist es die achte Niederlage in den letzten zehn Spielen.

Ohne Einsatz bleibt erneut Philipp Kurashev, der beim 3:1 seiner Chicago Blackhawks gegen die Colorado Avalanche zum vierten Mal in Folge überzählig ist.

Abgesagt wurde das Heimspiel von Kevin Fiala und den Los Angeles Kings. Wegen der verheerenden Brände in und um die Stadt wurde die Begegnung mit den Calgary Flames auf einen noch unbestimmten Termin verschoben.