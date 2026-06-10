Die Carolina Hurricanes gewinnen in der Nacht auf Mittwoch ein packendes Spiel 4 der Stanley-Cup-Finalserie gegen die Vegas Golden Knights und schaffen so den erneuten Ausgleich. Mann des Spiels ist dabei Jordan Staal.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Wie sehr Jordan Staal diesen Sieg will, zeigt sich exemplarisch in der 47. Minute: Im Fallen lupft der Captain der Carolina Hurricanes den Puck über die Fanghand von Knights-Keeper Hart hinweg ins Tor. Es ist das 4:3 für das Team aus dem US-Bundesstaat North Carolina – und die Vorentscheidung in diesem umkämpften Spiel 4 der Finalserie um den Stanley Cup.

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Denn: Die Knights sind in der Schlussphase zu keiner Reaktion mehr fähig, erhalten in der 60. Minute sogar noch einen Empty Netter zum 3:5. Damit schaffen die Hurricanes in Las Vegas das Break und stellen in der Finalserie auf 2:2.

Dass die Gäste aber noch so würden zittern müssen, hat sich lange nicht abgezeichnet: Dank Toren von Logan Stankoven, Jackson Blake und Staal liegen sie nach 20 Minuten mit 3:1 in Führung. William Karlsson und Brett Howden sorgen anschliessend bis zur 38. Minute aber für den Knights-Ausgleich, ehe sich die Hurricanes vor allem dank Captain Staal noch einmal aufrappeln.

Damit ist die Finalserie nach vier Spielen wieder völlig offen. Das nächste Duell steigt in der Nacht auf Freitag, dann wieder in der Arena der Carolina Hurricanes.