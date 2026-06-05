Die Carolina Hurricanes gewinnen die zweite Partie des Stanley-Cup-Finals. Seth Jarvis wird mit seinem Treffer in der Overtime zum Helden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Carolina Hurricanes gewinnen Spiel 2 des Stanley Cup Finals

Die Hurricanes treffen im dritten Drittel gleich dreifach

Seth Jarvis macht in der Overtime den entscheidenden Treffer

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Der Stanley-Cup-Final wird in der Nacht auf Freitag so richtig lanciert. Nachdem die Carolina Hurricanes vor eigenem Anhang in Spiel 1 eine empfindliche Niederlage hinnehmen mussten, können sie im zweiten Heimspiel den ersten Sieg einfahren. Doch lange sieht es für das Team von der US-Ostküste nicht gut aus, nach zwei Dritteln liegt man mit 0:2 hinten.

Doch im dritten Abschnitt drehen die Hurricanes so richtig auf. In der 41. Minute schafft Logan Stankoven den Anschluss, ehe Mark Jankowski zwei Zeigerumdrehungen später den Ausgleich macht. In der 56. Minute ist es dann Jordan Staal, der die erstmalige Hurricanes-Führung erzielt, doch kurz vor Schluss gibt es dann den Dämpfer. Durch den Treffer von Mark Stone retten sich die Golden Knights noch in die Overtime.

Dort ist es dann aber Hurricanes-Stürmer Seth Jarvis, der mit seinem Treffer in der 4. Minute der Verlängerung das Spiel entscheidet. Bei Carolina kennt der Jubel keine Grenzen. Einer, der dies von aussen miterlebt, ist Akira Schmid. Der Schweizer Goalie ist bei den Golden Knights einmal mehr nur Ersatz.