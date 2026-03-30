Nachdem es für die New Jersey Devils zuletzt eine Niederlage absetzte, fanden sie gegen die Chicago Blackhawks zum Siegen zurück. Gegen die Blackhawks lagen die Devils dreimal zurück, konnten jeweils ausgleichen, die Entscheidung fiel in den letzten Minuten zugunsten des Heimteams. Alle drei Schweizer in den Diensten der Devils steuerten je mindestens einen Assist zum 5:3-Heimsieg bei. Nico Hischier (27) legte den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich auf, Timo Meier (29) war beim dritten Ausgleich beteiligt und Nati-Verteidiger Jonas Siegenthaler (28) half bei der erstmaligen Führung in der 55. Minute entscheidend mit. Der letzte Pass vor dem Empty-Netter durch Jack Hughes kam ebenfalls von Devils-Captain Hischier. Trotz des Sieges gegen Chicago werden die Devils die Playoffs wohl verpassen.

Das sieht bei Lian Bichsel (21) und seinen Dallas Stars anders aus. Die Texaner stehen in der Western Conference auf dem zweiten Rang und haben einen Playoff-Platz bereits auf sicher. Da mag es auch eine 1:2-Niederlage gegen die Philadelphia Flyers in der Verlängerung vertragen. Verteidiger Bichsel blieb zwar ohne Scorerpunkt, erhielt aber knapp 15 Minuten Eiszeit. Die Stars befinden sich in einem Leistungstief, nur zwei der letzten sieben Spiele konnten Bichsel und Co. für sich entscheiden.

Auch Roman Josi (35) und die Nashville Predators gingen am Sonntagabend als Verlierer vom Eis, die Mannschaft aus Tennessee unterlag JJ Moser (25) und den Tampa Bay Lightning mit 2:3, keiner der beiden Schweizer Verteidiger schaffte es aufs Scoresheet. Die Preds sind noch im Rennen um einen Wildcard-Platz dabei, während Tampa Bay die Eastern Conference punktgleich mit den Carolina Hurricanes und den Buffalo Sabres anführt und somit mit den Playoffs planen kann.