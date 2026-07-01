Millionen-Regen für Schweizer NHL-Star Hischier

Als erster Schweizer NHL-Profi erhält Nico Hischier einen Vertrag, der ihm ein zweistelliges Millionengehalt pro Jahr garantiert.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Nico Hischier (27) und die New Jersey Devils schlagen auch nach der Saison 2026/27 einen gemeinsamen Weg ein. Dies lässt sich die NHL-Franchise aus Newark einiges kosten.

Der durchschnittliche Jahreslohn des Captains steigt in einem Jahr von 7,25 Millionen auf 11,7 Millionen Dollar. Der Walliser ist durch den neu unterzeichneten Fünfjahresvertrag bis 2032 an die Devils gebunden.

Mit seinem Millionen-Deal schreibt Hischier Schweizer NHL-Geschichte. Als erster helvetischer Profi beläuft sich sein durchschnittliches Jahresgehalt auf eine zweistellige Millionensumme. In einem Jahr löst Hischier Nashvilles Roman Josi (9,059 Mio. Dollar pro Saison bis 2028) als Schweizer Spitzenreiter ab.

2017 wurde Hischier im NHL-Draft als Allererster von New Jersey gezogen. Seither hat der Center für die Devils in 631 Spielen 205 Tore erzielt und 295 Assists geliefert.

Die besten Schweizer NHL-Verträge 1. Nico Hischier (New Jersey, 2027-32) 11,7 Mio. Dollar/Saison

2. Roman Josi (Nashville, 2020-28) 9,059

3. Timo Meier (New Jersey, 2023-31) 8,8

4. Kevin Fiala (Los Angeles, 2022-29) 7,875

5. Nico Hischier (New Jersey, 2020-27) 7,25

6. J.J. Moser (Tampa Bay, 2026-34) 6,75

7. Timo Meier (San Jose, 2019-23) 6,0

8. Nino Niederreiter (Minnesota, 2017-22) 5,25

9. Mark Streit (Philadelphia, 2013-16) 5,25

10. Kevin Fiala (Minnesota, 2021-22) 5,1

11. Jonas Hiller (Anaheim, 2010-13) 4,5

12. Jonas Hiller (Calgary, 2014-16) 4,5

13. Pius Suter (St. Louis, 2025-27) 4,125

14. Mark Streit (NY Islanders, 2008-12) 4,1

15. Roman Josi (Nashville, 2013-20) 4,0

16. Nino Niederreiter (Winnipeg, 2024-27) 4,0

17. Nino Niederreiter (Nashville, 2022-24) 4,0

18. Martin Gerber (Ottawa, 2006-09) 3,7

19. Luca Sbisa (Vancouver, 2015-17) 3,6

20. Jonas Siegenthaler (New Jersey, 2023-28) 3,4

21. J.J. Moser (Tampa Bay, 2024-26) 3,375 1. Nico Hischier (New Jersey, 2027-32) 11,7 Mio. Dollar/Saison

2. Roman Josi (Nashville, 2020-28) 9,059

3. Timo Meier (New Jersey, 2023-31) 8,8

4. Kevin Fiala (Los Angeles, 2022-29) 7,875

5. Nico Hischier (New Jersey, 2020-27) 7,25

6. J.J. Moser (Tampa Bay, 2026-34) 6,75

7. Timo Meier (San Jose, 2019-23) 6,0

8. Nino Niederreiter (Minnesota, 2017-22) 5,25

9. Mark Streit (Philadelphia, 2013-16) 5,25

10. Kevin Fiala (Minnesota, 2021-22) 5,1

11. Jonas Hiller (Anaheim, 2010-13) 4,5

12. Jonas Hiller (Calgary, 2014-16) 4,5

13. Pius Suter (St. Louis, 2025-27) 4,125

14. Mark Streit (NY Islanders, 2008-12) 4,1

15. Roman Josi (Nashville, 2013-20) 4,0

16. Nino Niederreiter (Winnipeg, 2024-27) 4,0

17. Nino Niederreiter (Nashville, 2022-24) 4,0

18. Martin Gerber (Ottawa, 2006-09) 3,7

19. Luca Sbisa (Vancouver, 2015-17) 3,6

20. Jonas Siegenthaler (New Jersey, 2023-28) 3,4

21. J.J. Moser (Tampa Bay, 2024-26) 3,375