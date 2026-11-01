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Halloween-Abend in der NHL
Josi gewinnt Schweizer Duell – Suter legt Siegtor auf

Vier Schweizer sind am Halloween-Abend in der NHL im Einsatz, drei davon haben Grund zu jubeln. So siegt Roman Josi in einem Schweizer Duell, während Pius Suter entscheidend zum Erfolg seiner St. Louis Blues beiträgt.
Publiziert: vor 22 Minuten
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Roman Josi (r.) gewinnt mit seinen Nashville Predators im Penaltyschiessen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Roman Josi gewinnt mit Nashville gegen Janis Mosers Tampa Bay
  • Pius Suter legt für Gamewinner bei Blues-Sieg auf
  • Lian Bichsel bleibt für Dallas ohne Skorerpunkt
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Cédric HeebRedaktor Sport

Trotz des in den USA ausgiebig gefeierten Halloweens stehen am Samstag diverse NHL-Partien auf dem Programm. So gibts beispielsweise einen regelrechten Krimi zwischen den Tampa Bay Lightning und den Nashville Predators. Dabei lehrt das Team von Roman Josi (36) jenem von Janis Moser (26) das Fürchten, wenn auch erst im Penaltyschiessen.

Preds-Captain Josi bleibt beim 5:4-Sieg jedoch genauso ohne Torbeteiligung wie sein Verteidigungskollege aus der Nationalmannschaft. Zum Matchwinner avanciert dagegen Steven Stamkos (36). Der Stürmer gleicht die Partie im Schlussdrittel aus und sorgt mit seinem Tor im Shootout, dass Nashville nach zuletzt zwei Niederlagen wieder einmal das Eis als Sieger verlässt.

Auch die St. Louis Blues fahren einen 5:4-Sieg ein. Zwei Unterschiede zu jenem der Predators gibts aber. Erstens: Das Team gewinnt in der regulären Spielzeit. Zweitens: Ein Schweizer ist entscheidend am Erfolg beteiligt. Knapp sieben Minuten vor Schluss spielt Pius Suter (30) den Puck zu Alexey Toropchenko, der für Aleksanteri Kaskimaki auflegt, der dann zum 5:4-Endstand trifft. Es ist das erste NHL-Tor für den 22-jährigen Finnen, für Suter ist es der vierte Assist der Saison.

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Ohne Torbeteiligung bleibt derweil Lian Bichsel (22) beim 3:1-Sieg der Dallas Stars gegen die Columbus Blue Jackets. Der Oltner kommt nur gerade während knapp 13 Minuten zum Einsatz.

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keystone-sda.ch
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