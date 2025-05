1/5 Eine Erlösung: Nino Niederreiter trifft im fünften Playoff-Spiel zum ersten Mal für die Winnipeg Jets. Foto: JOHN WOODS

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Im fünften Playoff-Spiel gelingen Niederreiter endlich die ersten Skorerpunkte. Der 32-jährige Churer bringt sein Team beim 5:3 über St. Louis in der 9. Minute mit 2:1 in Führung. Er lenkt einen Schuss von Dylan Samberg vor Goalie Jordan Binnington unhaltbar ab. Auch beim vorentscheidenden 5:2 drei Minuten vor dem Ende hat Niederreiter seinen Stock im Spiel. Er bedient perfekt Adam Lowry, der ins leere Tor trifft.

Nach zwei Siegen zum Start in die Serie und den folgenden zwei Auswärtsniederlagen legen die Jets wieder vor. Den Kanadiern fehlt noch ein Sieg, um sich erstmals seit 2021 für die Viertelfinals zu qualifizieren.

Moser und Tampa müssen in die Ferien

Für Janis Moser und Tampa Bay sind die Playoffs hingegen zu Ende. Wie im Vorjahr scheitern die Lightning mit 1:4 an den Florida Panthers. Beim 3:6 vor Heimpublikum können sie den Spielstand bis Spielhälfte ausgeglichen gestalten. Danach trifft der letztjährige Champion jedoch noch dreimal, während dem Heimteam weitere Treffer verwehrt bleiben. Wie schon in den beiden Vorjahren bedeutet für Tampa die erste Playoff-Runde Endstation. 2022 standen die Lightning im Final, 2021 sowie 2020 holten sie den Titel.

In den Viertelfinals stehen die Washington Capitals. Der Qualifikationssieger aus dem Osten mit Superstar Alexander Owetschkin setzt sich sowohl in Spiel 5 als auch in der Serie mit 4:1 gegen die Montreal Canadiens durch. Im Viertelfinal warten die Carolina Hurricanes, die New Jersey mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler eliminiert haben.