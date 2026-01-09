Die New Jersey Devils kassieren im Kampf um die Playoff-Plätze in der NHL den nächsten Dämpfer. Hoffnungen auf ebendiese hat Roman Josi derweil seinen Nashville Predators eingehaucht.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Zwei Tage nach der historischen 0:9-Pleite kassieren die New Jersey Devils den nächsten Dämpfer im Kampf um die NHL-Playoffs. Das Team um Captain Nico Hischier (27) unterliegt in Pittsburgh 1:4.

Dabei führt New Jersey zur ersten Pause noch 1:0. «Wir sind eigentlich ganz gut gestartet und waren läuferisch gut unterwegs», sagt Devils-Stürmer Timo Meier (29) gegenüber dem offiziellen NHL-Kanal. «Im zweiten Drittel haben sie das Spiel mehr und mehr an sich gerissen, und wir sind dabei in alte, schlechte Gewohnheiten zurückgefallen.» Der Appenzeller bleibt wie seine Schweizer Teamkollegen Hischier und Jonas Siegenthaler (28) ohne Skorerpunkt.

Der Rückstand der Devils auf einen Playoff-Platz ist auf vier Punkte angewachsen. Nach 44 von 82 Spielen der Regular Season droht New Jersey den Anschluss zu verlieren.

Niederreiters verhängnisvolle Strafe

Noch schlechter präsentiert sich die Lage von Nino Niederreiter (33) mit Winnipeg. Die Jets belegen im Westen mit lediglich 15 Siegen aus 42 Spielen den letzten Platz. Dies trotz eines verheissungsvollen Saisonstarts mit nur einer Niederlage aus den ersten sechs Partien.

In der Nacht auf Freitag setzt es für das Team des Bündners eine weitere bittere Niederlage ab. Trotz einer 3:1-Führung nach dem ersten Drittel verliert Winnipeg das Heimspiel gegen die Edmonton Oilers 3:4. Niederreiter sitzt beim entscheidenden Treffer der Gäste knapp zehn Minuten vor Schluss auf der Strafbank, nachdem er den Puck über die Bande ins Publikum befördert hat.

Josis Predators weiter im Aufwind

Einen Aufwärtstrend verzeichnen hingegen Roman Josi (35) und seine Nashville Predators. Nach einer nahezu hoffnungslosen Ausgangslage mischen die Preds wieder im Playoff-Rennen mit. Seit der Captain Ende November nach einmonatiger Pause wegen eines Handbruchs ins Team zurückgekehrt ist, zeigen die Predators konstantere Leistungen. Nach dem 2:1-Sieg nach Penaltyschiessen gegen die New York Islanders beträgt der Rückstand auf einen Wildcard-Platz nur noch einen Punkt.

Einen siegreichen Abend erlebt auch Akira Schmid (25) mit den Vegas Golden Knights. Nach der Verletzung von Carter Hart wird der Emmentaler Goalie im Heimspiel gegen die Columbus Blue Jackets im ersten Drittel beim Stand von 0:1 eingewechselt. Schmid wehrt 21 von 23 Schüssen ab, und die Golden Knights, die derzeit auf einem Playoff-Platz liegen, siegen 5:3.

