Während Kevin Fiala für die Los Angeles Kings weiter trifft, spielt sich bei den St. Louis Blues Kurioses ab. Der Trainer will den Ersatzgoalie einwechseln, findet ihn aber nicht – weil dieser sich versteckt.

Bei der 3:7-Klatsche der St. Louis Blues gegen die Chicago Blackhawks ereignet sich eine kuriose Szene. Die Blues, bei denen Pius Suter (29) nach wie vor verletzt fehlt, kassieren sieben Minuten vor Schluss das Gegentor zum 2:7, woraufhin Trainer Jim Montgomery (56) Goalie Jordan Binnington (32) auswechseln will und durch Joel Hofer (25) ersetzen möchte. Nur: Der Ersatzkeeper ist verschwunden.

Montgomery sucht Hofer auf der Ersatzbank vergebens. Wenig später fängt die Kamera ein, wie sich Hofer in den Katakomben versteckt und zur Bank schielt. Sein Plan geht auf, Binnington bleibt im Blues-Tor. Weshalb der 25-jährige Kanadier scheinbar nicht spielen wollte, ist bislang unklar.

Fiala ist weiter treffsicher

Kevin Fiala (29) präsentiert sich derweil weiter in starker Form. Der St. Galler punktet für die Los Angeles Lakers im fünften Spiel in Folge, kann die Heimniederlage gegen San Jose aber nicht abwenden.

Fiala erzielt im Schlussdrittel mit seinem 16. Saisontor den Ausgleich zum 2:2, nachdem er beim ersten Treffer seines Teams bereits als Vorbereiter in Erscheinung getreten ist. Mit nun 31 Skorerpunkten ist er aktuell der zweitproduktivste Spieler der Kings.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Obschon Los Angeles nach zweimaligem Rückstand die Partie bis 67 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit mit 3:2 angeführt hat, reicht es im kalifornischen Duell nicht zum Sieg. Die ohne den verletzten Philipp Kurashev (26) angetretenen Sharks sichern sich dank des 4:3 durch William Eklund in der Verlängerung den fünften Sieg aus den letzten sechs Spielen.