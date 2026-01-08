Grosse Trauer um NHL-Goalielegende Hall (†94)

Glenn Hall ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Der legendäre Goalie hat die NHL und das weltweite Eishockey nachhaltig geprägt. Bis heute hält er diverse Rekorde.

Darum gehts NHL-Legende Glenn Hall, Erfinder des «Schmetterling-Stils», stirbt mit 94 Jahren

502 komplette NHL-Spiele in Serie ohne Maske, Rekord seit 1962

502 komplette NHL-Spiele in Serie ohne Maske, Rekord seit 1962

13 Teilnahmen am All-Star-Game als Goalie sind bis heute Rekord

Cédric Heeg

Er gilt als Erfinder des bis heute gängigen «Schmetterling-Stils» von Eishockey-Goalies: Die NHL-Legende Glenn Hall ist am Mittwoch im Alter von 94 Jahren verstorben.

1961 gewann die Torhüter-Ikone mit den Chicago Blackhawks seinen einzigen Stanley-Cup-Titel. Später führte er die St. Louis Blues dreimal in den Stanley-Cup-Final. Hall hält bis heute den Rekord der längsten Serie an gespielten Partien: Zwischen 1955 und 1962 hat der Goalie 502 NHL-Partien hintereinander gespielt, ohne eine Minute zu verpassen – damals noch ohne Maske.

13 Mal war er beim All-Star-Game dabei und stand dabei 540 Minuten auf dem Eis – jeweils Rekord bei den Goalies. Hall gehört der Hall of Fame an und wurde als einer der 100 besten NHL-Spieler der Geschichte geehrt.

Die Blackhawks trauern um «einen der einflussreichsten Goalies in der Geschichte unseres Sports und unserer Franchise», wie das Team in seiner Mitteilung schreibt: «Liebevoll als ‹Mr. Goalie› bekannt, ist Glenns Vermächtnis monumental. Er hat mit dem Schmetterling-Stil das Goalie-Spiel revolutioniert und alle nachfolgenden Generationen geprägt.»

Goalie-Ikone Brodeur trauert

NHL-Commissioner Gary Bettman (73) ehrt Hall: «Glenn war ein echter Star, dessen Karriere voller Erfolge und Auszeichnungen war. Von dem Moment an, als er zum ersten Mal das NHL-Tor betrat, glänzte Hall mit herausragenden Leistungen.»

Martin Brodeur (53), mit drei Stanley-Cup-Titeln (New Jersey Devils) selbst eine Goalie-Ikone der NHL-Geschichte, äussert auf X sein Beileid. «Ich bin ein grosser Fan von ihm. Er setzte Massstäbe für alle Torhüter, die nach ihm kamen», schreibt der zweifache Olympiasieger zum letzten gemeinsamen Bild mit Hall.

