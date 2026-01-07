Tampa Bay Lightning mit Janis Moser ist auch in der Nacht auf Mittwoch nicht zu bezwingen: Das Team aus Florida feiert seinen achten Sieg in Serie. Eine Klatsche setzt es dagegen für das Schweizer Trio der New Jersey Devils ab.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mit einer Blamage endet der Auftritt New Jerseys mit den Schweizern Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler bei den New York Islanders. Die Devils gehen gleich mit 0:9 unter.

Aufseiten der Islanders trumpft vorab Anthony Duclair gross auf. Der Kanadier ist dreifacher Torschütze und zweifacher Vorbereiter. Überragend ist auch Torhüter Ilja Sorokin. Der Russe, der zuvor seit Mitte Dezember verletzungsbedingt gefehlt hat, pariert 44 Abschlussversuche von Hischier und Co.

Mosers Lightning unaufhaltsam

Die Tampa Bay Lightning lassen sich auch von der aktuellen Nummer 1 der NHL nicht aufhalten. Das Team mit Janis Moser setzt mit einem 4:2 gegen die Colorado Avalanche seine Siegesserie fort.

Die Lightning sorgen mit dem achten Sieg in Folge, dank dem sie in der Rangliste der Eastern Conference wieder die Spitzenposition übernehmen, für ein Novum. Erstmals in der laufenden Saison gehen die Avalanche in zwei Partien hintereinander leer aus. Zuvor haben sie ihrerseits zehn Partien am Stück gewonnen.

In Tampa sieht es lange ebenfalls gut aus für die Equipe aus Colorado. Bis kurz vor Schluss des zweiten Drittels führen sie 2:1. Nach dem Ausgleich durch den Letten Zemgus Girgensons macht der Kanadier Brandon Hagel, mit nunmehr 20 Treffern zusammen mit dem Russen Nikita Kutscherow bester Torschütze des Teams, die Wende perfekt. Hagels Landsmann Anthony Cirelli setzt 85 Sekunden vor dem Ende mit einem Schuss ins verwaiste Gehäuse den Schlusspunkt. Moser verlässt das Eis nach gut 24 Minuten Einsatzzeit mit einer Plus-2-Bilanz.

Auch Niederreiter und Josi verlieren

Niederlagen setzt es dagegen auch für die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter und die Nashville Predators mit Roman Josi ab. Die Jets verlieren gegen die Vegas Golden Knights nach 2:0- und 3:2-Führung 3:4 nach Verlängerung und damit das zehnte Spiel in Folge. Die Golden Knights, bei denen Torhüter Akira Schmid nicht zum Einsatz kommt, erringen den ersten Sieg nach fünf Niederlagen.

Die Predators unterliegen in Edmonton 2:6. Für die Oilers macht einmal mehr Connor McDavid den Unterschied: Er trifft dreimal und baut seine Serie an Skorerpunkten auf unglaublich anmutende 16 Spiele aus. Der Kanadier löst damit Nathan MacKinnon von den Colorado Avalanche als bester Punktesammler in der laufenden Meisterschaft ab.