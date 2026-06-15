20 Jahre nach dem ersten Stanley-Cup-Triumph holen die Carolina Hurricanes zum zweiten Mal den Titel. Gegen die Vegas Golden Knights gewinnen die Canes Spiel 6 mit 3:0 und die Finalserie damit mit 4:2.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Taylor Hall, Jackson Blake und Nikolaj Ehlers haben sich in der Nacht auf Montag in die NHL-Geschichtsbücher eingetragen. Sie sind es nämlich, die die Carolina Hurricanes zum zweiten Stanley-Cup-Triumph der Vereinsgeschichte schiessen. Nach der Schlusssirene gibts kein Halten mehr.

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2006 konnten sich die Canes erst im letzten Spiel der Finalserie gegen die Edmonton Oilers durchsetzen, jetzt macht die Franchise aus dem Bundesstaat North Carolina eine Partie vorher alles klar. Die Vegas Golden Knights, bei denen Akira Schmid wie schon während den ganzen Playoffs zuschauen muss, haben das Nachsehen und verpassen ihrerseits den zweiten Titel nach 2023.

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Der Triumph der Hurricanes ist absolut verdient. Sie waren das zweitbeste Team der Regular Season mit 113 Punkten hinter Colorado (121 Punkte) und haben in den Playoffs nur drei Spiele verloren. In den ersten zwei Runden schickte Carolina die Ottawa Senators und die Philadelphia Flyers jeweils mit einem «Sweep», also mit einem 4:0-Sieg in der Serie, in die Ferien. Im Final der Eastern Conference konnte Montreal nur einen Sieg einfahren, während es Vegas schaffte, zwei Spiele im Stanley-Cup-Final zu gewinnen – zu mehr hat es nicht gereicht.