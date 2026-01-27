Der Bieler ist am zweiten Tor beim 2:0 der Tampa Bay Lightning gegen die Utah Mammoth beteiligt. Kevin Fialas Partie mit den LA Kings wurde wegen eines Wintereinbruchs in Columbus verschoben.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In der NHL steht in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit lediglich ein Schweizer im Einsatz. Janis Moser gewinnt mit den Tampa Bay Lightning 2:0 gegen die Utah Mammoth. Damit beendet Tampa die seit fünf Spielen andauernde Siegesserie von Utah und rehabilitieren sich für das 5:8 gegen die Columbus Blue Jackets zwei Tage zuvor.

Janis Moser ist einer der Assistgeber beim Treffer zum 2:0. Das Tor erzielt Anthony Cirelli in Überzahl, weniger als eine Minute vor dem Ende der Partie. Auch der erste Treffer durch Darren Raddysh ist in einem Powerplay der Lightning gefallen.

Nati-Verteidiger Moser weist nach 49 Saisonpartien rund zehn Tage vor der Olympia-Pause fünf Tore und 12 Assists auf.

Die Partie zwischen den Los Angeles Kings mit Kevin Fiala und den Columbus Blue Jackets wurde wegen eines «heftigen Wintereinbruchs» in Columbus verschoben. Das Spiel wird am 9. März nachgeholt.

