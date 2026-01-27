DE
Fialas Spiel verschoben
Sieg und Assist für Nati-Verteidiger Moser

Der Bieler ist am zweiten Tor beim 2:0 der Tampa Bay Lightning gegen die Utah Mammoth beteiligt. Kevin Fialas Partie mit den LA Kings wurde wegen eines Wintereinbruchs in Columbus verschoben.
1/4
Janis Mosers Tampa Bay Lightning beenden die Siegesserie der Utah Mammoth. (Archivbild)
Foto: Getty Images
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

In der NHL steht in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit lediglich ein Schweizer im Einsatz. Janis Moser gewinnt mit den Tampa Bay Lightning 2:0 gegen die Utah Mammoth. Damit beendet Tampa die seit fünf Spielen andauernde Siegesserie von Utah und rehabilitieren sich für das 5:8 gegen die Columbus Blue Jackets zwei Tage zuvor.

Janis Moser ist einer der Assistgeber beim Treffer zum 2:0. Das Tor erzielt Anthony Cirelli in Überzahl, weniger als eine Minute vor dem Ende der Partie. Auch der erste Treffer durch Darren Raddysh ist in einem Powerplay der Lightning gefallen.

Nati-Verteidiger Moser weist nach 49 Saisonpartien rund zehn Tage vor der Olympia-Pause fünf Tore und 12 Assists auf. 

Die Partie zwischen den Los Angeles Kings mit Kevin Fiala und den Columbus Blue Jackets wurde wegen eines «heftigen Wintereinbruchs» in Columbus verschoben. Das Spiel wird am 9. März nachgeholt.

Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL

In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.

In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.

