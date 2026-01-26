DE
Schmid bei Vegas ohne Einsatz
Schweizer Devils-Trio muss als Verlierer vom Eis

Das Team mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler unterliegt Seattle 2:4. Bei der Pleite der Vegas Golden Knights ist Goalie Akira Schmid nur Ersatz.
Publiziert: vor 18 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Das Schweizer Trio mit Jonas Siegenthaler bleibt bei der 2:4-Niederlage gegen die Seattle Kraken ohne Skorerpunkt.
Foto: NHLI via Getty Images
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die New Jersey Devils mit Nico Hischier (27), Timo Meier (29) und Jonas Siegenthaler (28) verlieren in der NHL in der Nacht auf Montag mit 2:4 gegen die Seattle Kraken.

Skorerpunkte gelingen keinem der drei Schweizer, die für die Devils je während rund 20 Minuten eingesetzt werden. Für New Jersey ist es die erste Niederlage nach zuletzt drei Siegen in Serie.

Auch die Vegas Golden Knights mit Goalie Akira Schmid (25) verlieren. Gegen die Ottawa Senators unterliegt die Mannschaft klar mit 1:7. Schmid wird in der Partie nicht eingesetzt, er muss Adin Hill den Vortritt lassen.

keystone-sda.ch
Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL

keystone-sda.ch

