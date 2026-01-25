DE
Nach Unfall im Fitnessstudio
NHL-Trainer schockt mit heftiger Narbe am Kopf

Craig Berube, Headcoach der Toronto Maple Leafs, hat sich bei einem Unfall im Fitnessstudio eine heftige Wunde an der Stirn zugezogen. Dennoch steht er bei der Partie gegen die Golden Knights an der Bande.
Publiziert: 20:38 Uhr
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
Kommentieren
Craig Berube coacht sein Team bei der Partie gegen die Golden Knights trotz heftiger Narbe an der Stirn.
Foto: AP
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Das sieht übel aus! Toronto-Coach Craig Berube zeigt sich beim Spiel gegen die Vegas Golden Knights, das mit 3:6 verloren geht, mit einer grossen Narbe an der Stirn und einem blauen Auge. Die Verletzungen hat er sich bei einem Unfall im Fitnessstudio zugezogen, wie er an der Pressekonferenz erklärt.

«Der andere Typ sieht viel schlimmer aus. Es waren drei von ihnen», scherzt der 60-Jährige erst und erklärt dann ernsthaft: «Es war einfach ein schlimmer Unfall. Es ist meine Schuld. Ich bin in Ordnung.» Über die genaueren Hintergründe möchte der Berube allerdings nicht sprechen.

Craig Berube an der Pressekonferenz.
Foto: Toronto Star via Getty Images
