Schweizer NHL-Trio kassiert klare Niederlagen

Nino Niederreiter, Roman Josi und Janis Moser müssen mit ihren Teams unten durch. Einzig ihr Landsmann Kevin Fiala darf sich über einen knappen Sieg im Penaltyschiessen freuen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala gewinnen in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit im Penaltyschiessen gegen die St. Louis Blues. Während Pius Suter bei den Blues weiter verletzt fehlt, bleibt Fiala in der Partie ohne Skorerpunkte. Seinen Penalty im Shootout kann der Ostschweizer nicht verwandeln.

Für den Sieg sorgt schliesslich Trevor Moore, der für die Kings den entscheidenden Penalty verwandelt. Bereits im dritten Drittel hat er zum zwischenzeitlichen 4:3 getroffen.

Die weiteren Schweizer in der NHL sind nicht siegreich. Roman Josi verliert mit den Nashville Predators 2:5 gegen Utah Mammoth – beim ersten Tor der Partie, das Steven Stamkos in Überzahl für die Predators erzielt, ist Josi immerhin Assistgeber.

Serie von Tampa Bay gerissen

Auch Nino Niederreiter muss mit den Winnipeg Jets eine Niederlage hinnehmen. Die Mannschaft verliert 1:5 gegen die Detroit Red Wings. Damit punktet das Team zu Hause erstmals seit sechs Spielen nicht.

Erstmals seit 15 Spielen nicht punkten kann derweil Tampa Bay Lightning. Gegen die Columbus Blue Jackets resultiert eine 5:8-Niederlage. Janis Moser, der knapp 27 Minuten eingesetzt wird, ist an keinem der Tore beteiligt.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten