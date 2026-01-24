Schweizer Devils-Trio präsentiert sich in Skorerlaune

Nico Hischier trifft und liefert wie Jonas Siegenthaler und Timo Meier einen Assist. Die Devils feiern mit dem 5:4 gegen die Vancouver Canucks ihren dritten Sieg in Serie.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die New Jersey Devils feiern in der Nacht auf Samstag Schweizer Zeit den dritten Sieg in Folge und den vierten in den letzten fünf Spielen. Auswärts setzt sich das Team mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler mit 5:4 gegen die Vancouver Canucks durch.

Dabei sind alle drei Schweizer erfolgreich. Hischier trifft in Überzahl zum 2:0 und verbucht damit seinen 16. Saisontreffer. Beim Tor zum zwischenzeitlichen 4:2 ist er zudem einer der Assistgeber. So auch Siegenthaler und Meier, die bei je einem Goal zu den Vorlagengebern gehören.

Wie die Devils ebenfalls einen Sieg feiern darf Janis Moser mit den Tampa Bay Lightning. Beim 2:1-Sieg nach Penaltyschiessen gegen die Chicago Blackhawks bleibt der Schweizer jedoch ohne Skorerpunkte.

Goalie Akira Schmid kommt im Spiel seiner Vegas Golden Knights gegen die Toronto Maple Leafs nicht zum Einsatz. Mit Adin Hill im Tor gewinnen die Golden Knights schliesslich klar mit 6:3.

