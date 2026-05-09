Davide MalinconicoRedaktor Sport
Die Vegas Golden Knights liegen im Kampf um den Einzug in den Playoff-Halbfinal nach Spiel 3 wieder vorne: Nach der 1:3-Niederlage vom Donnerstag bezwingen sie in der Nacht auf Samstag die Anaheim Ducks mit 6:2 und gehen damit mit einem Gesamtskore von 2:1 wieder in Führung. Der Schweizer Goalie Akira Schmid ist beim Vegas-Sieg nur Ersatz. Am Montag um 3.30 Uhr geht es für die beiden Teams in den diesjährigen NHL-Playoffs weiter.
Derweil gleichen die Montréal Canadiens durch einen souveränen 5:1-Sieg gegen die Buffalo Sabres die Playoff-Serie nach zwei absolvierten Spielen aus. Am Montag (11. Mai, 1 Uhr) treffen die beiden in Spiel 3 aufeinander.
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