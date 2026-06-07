Golden Knights gehen im Stanley-Cup-Final wieder in Führung

Dank eines 5:4-Sieges in der Overtime weisen die Golden Knights die Carolina Hurricanes in die Schranken und stellen in der Finalserie auf 2:1. Damit reisst Vegas die Führung im Kampf um den Stanley Cup wieder an sich.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Die Vegas Golden Knights liegen im Kampf um den Stanley Cup wieder vorne. Nach dem dritten Spiel der Finalserie gegen die Carolina Hurricanes (ohne Schweizer Torhüter Akira Schmid) führt Vegas nun mit 2:1. Nachdem die Golden Knights zwei Tage zuvor noch dramatisch in der Overtime den Kürzeren gezogen hatten, drehen sie den Spiess in Spiel drei um und feiern ihrerseits einen Sieg in der Verlängerung.

Dabei hätte es aus Sicht von Vegas gar nicht erst so weit kommen sollen: Nach einem torlosen Startdrittel führen die Golden Knights nach dem zweiten Abschnitt bereits komfortabel mit 4:0 und wähnen sich praktisch schon auf der Siegerstrasse. Doch was die Golden Knights können, können auch die Hurricanes: Nach einem furiosen Schlussdrittel der Gäste und vier Toren steht es plötzlich 4:4. Am Ende dürfen aber dennoch die Golden Knights jubeln: Dank eines Treffers von Shea Theodore in der Overtime sichern sie sich den dramatischen 5:4-Heimsieg.

Am 10. Juni (2 Uhr Schweizer Zeit) geht es im Stanley-Cup-Final der NHL mit Spiel vier weiter. Können die Hurricanes die Serie erneut ausgleichen, oder machen die Golden Knights einen grossen Schritt in Richtung Titel?