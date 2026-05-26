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Bei Premiere in der Fremde
Hurricanes legen im Playoff-Halbfinal erstmals vor

Serie gedreht: Die Carolina Hurricanes gehen beim Final der Eastern Conference gegen die Montreal Canadiens erstmals in Führung. Der entscheidende Treffer zum Auswärtssieg fällt dabei erst in der Overtime.
Publiziert: 07:11 Uhr
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Jubel in Montreal: Die Carolina Hurricanes legen im Eastern-Conference-Final gegen die Canadiens erstmals vor.
Foto: Christinne Muschi/The Canadian Press via AP
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Knapp 75 Minuten sind in der Nacht auf Dienstag im Centre Bell von Montreal gespielt, da zieht Hurricanes-Stürmer Andrei Swetschnikow aus der Distanz ab – und erzielt durch das Gewühl vor Montreal-Keeper Jakub Dobes hindurch den entscheidenden Treffer zum 3:2. Dank diesem legt das Team aus dem Bundesstaat North Carolina im Final der Eastern Conference erstmals vor und führt in der Serie nun mit 2:1.

Dabei hat das Spiel für die Gäste schon gut begonnen: Nach neun Minuten bringt Shayne Gostisbehere die Hurricanes früh in Führung, auch den zwischenzeitlichen Montreal-Ausgleich durch Mike Matheson kontern sie praktisch postwendend mit dem 2:1. Dank eines Powerplay-Treffers von Lane Hutson im Mitteldrittel erzwingen die Canadiens die Verlängerung – wo Carolina schliesslich den längeren Atem beweist.

Damit gewinnen die Hurricanes nach zwei Auftritten vor heimischem Anhang ihr erstes Auswärtsspiel – und bringen sich so in eine gute Ausgangslage für den Rest der Serie. Weiter gehts in der Nacht auf Donnerstag mit Spiel 4 in Montreal.

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