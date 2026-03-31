Pius Suter legt für die St. Louis Blues einen Treffer auf, sein Team verliert dennoch gegen die San Jose Sharks. Akira Schmid sieht, wie seine Vegas Golden Knights den nächsten Sieg einfahren.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Auf persönlicher Ebene war das Spiel der St. Louis Blues gegen die San Jose Sharks für Pius Suter ein erfolgreiches. Der Stürmer erhält knapp 13 Minuten Eiszeit, am viertmeisten in seinem Team, legt einen Treffer auf und beendet die Partie mit einer Plus-Eins-Statistik.

Mit dem Endresultat von 4:5 aus Sicht der Blues kann Suter dann aber doch nicht zufrieden sein. Nach der 1:0-Führung gerät das Heimteam mit 1:2 und später mit 2:4 ins Hintertreffen, beide Male gelingt den Blues der Ausgleich. Beim 4:4 ist Suter im Powerplay direkt beteiligt. Doch 22 Sekunden vor Schluss machen die Sharks, bei denen Philipp Kurashev nicht im Aufgebot steht, alles klar.

Bei den Sharks ist Macklin Celebrini der überragende Mann, der 19-Jährige trifft zweimal selbst und legt ein weiteres Tor auf. Damit steht er nun bei 101 Punkten in 72 NHL-Spielen.

Trotz der Niederlage haben die Blues noch Chancen auf einen Wildcard-Platz. Neun Runden vor Schluss liegt man vier Punkte hinter den Nashville Predators und Roman Josi, dazwischen liegen aber noch vier weitere Teams, die man noch überholen müsste.

Besser sieht es in Sachen Playoffs bei den Vegas Golden Knights aus. Das Team von Nati-Goalie Akira Schmid liegt auf Rang drei und sollte mit den Playoffs rechnen können. Da hilft ein 4:2-Sieg gegen die Vancouver Canucks, den sieht Schmid jedoch nur von der Ersatzbank aus.