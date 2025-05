Ex-Biel-Junior führt Niederreiters Jets zum Sieg

1/5 Nino Niederreiter (2.v.l.) und die Winnipeg Jets jubeln. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In der Playoff-Viertelfinalserie mit den zwei Schweizer NHL-Feldspielern steht es 1:1. Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter gewinnen gegen die Dallas Stars mit Lian Bichsel 4:0.

Niederreiter, der in Spiel 1 ein Tor erzielt hat, assistiert diesmal beim 3:0. Der Bündner verlässt das Eis mit einer Plus-1-Bilanz, der 20-jährige Oltner Lian Bichsel hingegen mit einer Minus-1-Bilanz. Der Mann des Spiels ist Nikolaj Ehlers. Der ehemalige Junior des EHC Biels erzielt zwei Tore und gibt einen Assist.

Im Osten gelingt den Florida Panthers ein erster Befreiungsschlag. Der Stanley-Cup-Holder, der in der Serie 0:2 im Rückstand lag, gerät auch in der dritten Partie 0:2 ins Hintertreffen. Letztlich gelingt dem Team aus Florida aber ein 5:4-Sieg nach Verlängerung gegen die Toronto Maple Leafs. Die Panthers haben nun in der Nacht auf Montag im nächsten Heimspiel die Chance, die Serie zum 2:2 auszugleichen.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten