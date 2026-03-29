In der Nacht auf Sonntag reihen sich mehrere Schweizer NHL-Stars in die Torschützenliste ein. Während Pius Suters Blues und Lian Bichsels Stars gewinnen, verlieren die Devils trotz eines Tores von Timo Meier.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft St. Louis Blues gewinnen 5:1 gegen Toronto, hoffen auf NHL-Playoffs

Pius Suter erzielt Shorthander, Dallas Stars sichern Playoff-Platz trotz Rückstand

New Jersey Devils verlieren 2:5, Tkachuk glänzt mit Kunsttor bei 2:5-Niederlage War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Julian Sigrist Redaktor Sport

Die St. Louis Blues dürfen sich weiter Hoffnungen auf die NHL-Playoffs machen. Sie gewinnen in der Nacht auf Sonntag gegen die Toronto Maple Leafs mit 5:1 und liegen bei einem Spiel weniger nur noch vier Punkte hinter den Nashville Predators um Roman Josi. Anteil am Sieg der Blues hat auch Pius Suter, der mit einem Shorthander das zwischenzeitliche 3:1 erzielt.

Ähnlich erfolgreich verläuft der Abend für Dallas-Verteidiger Lian Bichsel. Sein Team liegt gegen die Pittsburgh Penguins zweimal in Rückstand, gewinnt die Partie aber noch mit 6:3. Bichsel sorgt dabei mit seinem vierten Saisontreffer für das zwischenzeitliche 4:2. Die Stars, die zuletzt viermal in Folge verloren hatten, haben das Playoff-Ticket bereits auf sicher.

Schwierig mit den Playoffs dürfte es derweil für die New Jersey Devils werden – allen voran nach der Niederlage gegen die Carolina Hurricanes. Dort gehen die Devils dank eines Treffers von Timor Meier auf Vorarbeit von Nico Hischier zwar in Führung, verlieren am Ende aber noch mit 2:5.

Tkachuk mit Geniestreich

Eine Niederlage müssen auch einige andere Schweizer einstecken. So zum Beispiel Roman Josi, dessen Nashville Predators mit 1:4 gegen die Montreal Canadiens verlieren. Kevin Fiala (verletzt) und Akira Schmid (Ersatz) müssen derweil von draussen mitansehen, wie die Los Angeles Kings (2:6 gegen die Utah Mammoth) und Vegas Golden Knights (4:5 n.P. gegen die Washington Capitals) verlieren.

Ebenfalls nicht im Aufgebot steht Nino Niederreiter bei den Winnipeg Jets aufgrund einer Unterkörperverletzung. Sein Team feiert gegen die Colorado Avalanche einen 4:2-Sieg.

Für das Highlight des Abends sorgt Matthew Tkachuk. Zwar verlieren seine Florida Panthers gegen die New York Islanders mit 2:5, sein Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 ist aber ein echter Hingucker. Der US-Amerikaner fängt einen Puck ab, spielt ihn zwischen den Beinen hindurch und düpiert Islanders-Goalie Sorokin.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos