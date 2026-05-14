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Coole Preise zu gewinnen – inklusive Tickets für WM-Spiel der Nati
Tippspiel zur Heim-WM – tritt gegen Dino Kessler und Co. an

Die Eishockey-WM kehrt von 15. bis 31. Mai in die Schweiz zurück! Mitmachen beim Tippspiel lohnt sich: Hauptpreis ist ein Laufband für 2499 Franken, dazu winken Tickets für das Spiel der Schweiz gegen Finnland.
Publiziert: vor 11 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
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Die Schweiz kämpft um den WM-Titel - bei unserem Tippspiel kannst du ebenfalls gewinnen.
Foto: freshfocus

Bist du der wahre Eishockey-Kenner? Dann zeig es uns! Tippe jetzt die WM im eigenen Land und schlag unsere Profis im Direktduell.

Knallharte Konkurrenz wartet: Fordere das Blick-Team um Eishockey-Chef und Ex-Nationalspieler Dino Kessler (über 80 Nati-Einsätze) heraus. Stephan Roth (stv. Eishockey-Chef), Nicole Vandenbrouck, Marcel Allemann und Gregory Beaud (alle Reporter) komplettieren die Truppe.

Unsere Experten im Tippspiel.

Wer schneidet am besten ab? Und welchen der Profis steckst du in den Sack? Finde es heraus und mach mit beim WM-Tippspiel

Und das Beste: Die besten Tipperinnen und Tipper können richtig abräumen: Als Hauptpreis wartet ein Laufband von Nordictrack im Wert von 2499 Franken auf den oder die Erstplatzierte. Für Platz zwei gibt es ein neues Smartphone von Samsung zu gewinnen und für Platz drei einen Denner-Einkaufsgutschein im Wert von 500 Franken.

Zudem verlosen wir Tombolapreise unter allen, die sich für das Tippspiel anmelden und in den jeweiligen Runden einen Tipp abgeben. Wer sich bis Turnierstart für das Tippspiel anmeldet, nimmt automatisch an der Verlosung von zwei Tickets für das WM-Spiel der Schweizer Nati gegen Finnland am 26. Mai in der Swiss Life Arena teil.

Tippspiel zur Eishockey-WM 2026
Jetzt mitmachen
Noch näher dran an der Schweizer Hockey-Nati

Füge jetzt die Eishockey-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
0
0
0
1
Finnland
Finnland
0
0
0
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
1
Großbritannien
Großbritannien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Lettland
Lettland
0
0
0
1
Schweiz
Schweiz
0
0
0
1
USA
USA
0
0
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
0
0
0
1
Dänemark
Dänemark
0
0
0
1
Italien
Italien
0
0
0
1
Norwegen
Norwegen
0
0
0
1
Slowakei
Slowakei
0
0
0
1
Slowenien
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
Schweden
0
0
0
Playoffs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Grossbritannien
Grossbritannien
Ungarn
Ungarn
Dänemark
Dänemark
Slowenien
Slowenien
Norwegen
Norwegen
Lettland
Lettland
USA
USA
Slowakei
Slowakei
Schweden
Schweden
Schweiz
Schweiz
Italien
Italien
Deutschland
Deutschland
Finnland
Finnland
Tschechien
Tschechien
Kanada
Kanada
Österreich
Österreich
Eishockey-WM 2026
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      Ungarn
      Ungarn
      Dänemark
      Dänemark
      Slowenien
      Slowenien
      Norwegen
      Norwegen
      Lettland
      Lettland
      USA
      USA
      Slowakei
      Slowakei
      Schweden
      Schweden
      Schweiz
      Schweiz
      Italien
      Italien
      Deutschland
      Deutschland
      Finnland
      Finnland
      Tschechien
      Tschechien
      Kanada
      Kanada
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      Österreich
      Eishockey-WM 2026
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