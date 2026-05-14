Tippspiel zur Heim-WM – tritt gegen Dino Kessler und Co. an

Die Eishockey-WM kehrt von 15. bis 31. Mai in die Schweiz zurück! Mitmachen beim Tippspiel lohnt sich: Hauptpreis ist ein Laufband für 2499 Franken, dazu winken Tickets für das Spiel der Schweiz gegen Finnland.

Bist du der wahre Eishockey-Kenner? Dann zeig es uns! Tippe jetzt die WM im eigenen Land und schlag unsere Profis im Direktduell.

Knallharte Konkurrenz wartet: Fordere das Blick-Team um Eishockey-Chef und Ex-Nationalspieler Dino Kessler (über 80 Nati-Einsätze) heraus. Stephan Roth (stv. Eishockey-Chef), Nicole Vandenbrouck, Marcel Allemann und Gregory Beaud (alle Reporter) komplettieren die Truppe.

Wer schneidet am besten ab? Und welchen der Profis steckst du in den Sack? Finde es heraus und mach mit beim WM-Tippspiel.

Und das Beste: Die besten Tipperinnen und Tipper können richtig abräumen: Als Hauptpreis wartet ein Laufband von Nordictrack im Wert von 2499 Franken auf den oder die Erstplatzierte. Für Platz zwei gibt es ein neues Smartphone von Samsung zu gewinnen und für Platz drei einen Denner-Einkaufsgutschein im Wert von 500 Franken.

Zudem verlosen wir Tombolapreise unter allen, die sich für das Tippspiel anmelden und in den jeweiligen Runden einen Tipp abgeben. Wer sich bis Turnierstart für das Tippspiel anmeldet , nimmt automatisch an der Verlosung von zwei Tickets für das WM-Spiel der Schweizer Nati gegen Finnland am 26. Mai in der Swiss Life Arena teil.

Tippspiel zur Eishockey-WM 2026 Jetzt mitmachen

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