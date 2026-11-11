Hilfe, unsere Nati-Stars stecken in der Krise

Zahlreiche Schweizer haben durchzogene Herbstwochen hinter sich. Während Dan Ndoye, Sascha Britschgi und Michel Aebischer gegen den Abstieg kämpfen, kommen andere Nati-Spieler überhaupt nicht mehr zum Einsatz. Eine Übersicht.

Lucas Werder Reporter Fussball

Verletzt

Das prominenteste Opfer: Captain Granit Xhaka. Nachdem der Basler bereits den letzten Zusammenzug aufgrund des Impfzertifikat-Wirbel um seine Person ausgelassen hatte, macht ihm dieses Mal eine Wadenverletzung einen Strich durch die Rechnung. Ebenfalls kurzfristig Forfait geben musste Miro Muheim. Der Linksverteidiger, der beim HSV inzwischen im zentralen Mittelfeld aufläuft, befindet sich in der Form seines Lebens. Drei Tore sind dem Zürcher in den letzten fünf Bundesligaspielen gelungen. Nun fällt er mit muskulären Problemen aus. Auch nicht dabei ist Aurèle Amenda. Der Bieler fehlt Coventry City seit September aufgrund einer Wadenverletzung.

Wieder fit ist Luca Jaquez, der bei Stuttgart in seinen ersten beiden Einsätzen nach der WM gleich wieder in der Startelf stand. Für diesen Zusammenzug bekommt der Abwehrspieler aber noch eine Pause. Ricardo Rodriguez ist bei diesem Zusammenzug zwar dabei, zuletzt schlug sich der Routinier aber mit einem Sehnenriss herum. Weil er aufgrund seiner späten Unterschrift zudem die komplette Vorbereitung bei Torino verpasst hatte, stand er in dieser Saison erst 62 Minuten auf dem Platz. Kaum gespielt hat zuletzt auch Zeki Amdouni. Erst am vergangenen Wochenende feierte der Stürmer nach überstandener Sprunggelenksverletzung sein Kurz-Comeback. Winsley Boteli ist nach einer überstandenen Lebensmittelvergiftung in die Nati eingerückt, Rubén Vargas hatte mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen und Johan Manzambi hat aufgrund leichter Schmerzen am Fuss bislang nur individuell trainieren können.

Abstiegskampf

Auch in dieser Kategorie ist Xhaka anzutreffen. In der Premier League steht das Überraschungsteam der letzten Saison nach zehn Runden auf dem vorletzten Tabellenplatz. Für Dan Ndoye gab es beim 3:1-Coup gegen Manchester City am letzten Wochenende wieder einmal drei Punkte. Trotzdem sitzt er mit Nottingham weiter im Tabellenkeller fest. Eine Liga weiter unten kämpft Zeki Amdouni mit seinem neuen Trainer Fabio Celestini ums Überleben. Die Clarets haben in den vergangenen 365 Tagen in der Liga nur zwei (!) Siege eingefahren.

Im Abstiegssumpf stecken Sascha Britschgi und Vincent Sierro (Pikettliste), die in der Serie A nur eines der letzten sechs Spiele für sich entscheiden konnten. Nachdem Fabian Rieder mit Augsburg zu Saisonbeginn die Bundesliga sogar zwischenzeitlich angeführt hatte, sind die Fuggerstädter inzwischen im Tabellenkeller angekommen. Den letzten Sieg gab es am zweiten Spieltag. Nur zwei Punkte hinter Augsburg liegen Michel Aebischer und Union Berlin auf dem Relegationsrang.

Kaum Spielzeit

Als einziger Schweizer wird sich Breel Embolo nach diesen Länderspielen in die Ferien verabschieden. Weil Atlanta die Playoffs verpasst hat, wird der Stürmer erst wieder im Februar zum Start der neuen MLS-Saison auf den Platz zurückkehren. Sturm-Konkurrent Cedric Itten wird allerdings nicht viel mehr Spielpraxis sammeln, wenn es für ihn bei Bremen so weiterläuft. Der Basler kommt in dieser Bundesliga-Saison erst auf 94 Minuten. Bei Torino ist Eray Cömert seinen Stammplatz los, seit der letzten Länderspielpause ist er ohne Einsatz. Für Adrian Bajrami hat sich der Wechsel zu Braga bislang nicht ausgezahlt. In den vergangenen sechs Partien sass der Verteidiger in Meisterschaft und Conference League jeweils 90 Minuten auf der Bank.

Höhenflug

Auf einen tollen Herbst blickt der in der Vergangenheit immer mal wieder verletzungsanfällige Gregor Kobel zurück. Bis auf die erste Pokalrunde hat der BVB-Goalie noch kein einziges Spiel verpasst und führt punktgleich mit Leader Bayern die Bundesliga an. Yvon Mvogo hat bei Lorient schon sechsmal zu Null gespielt – mehr als jeder andere Keeper in der Ligue 1. Bei Lyon ist Zachary Athekame in jedem Ligaspiel über 90 Minuten auf dem Feld gestanden und hat dabei schon fünf Skorerpunkte gesammelt. In England hat sich Aston Villa auch dank eines begeisternden Johan Manzambi aus dem Tabellenkeller gekämpft. Und in Leeds ist Nico Elvedi auf Anhieb zum Leistungsträger geworden.