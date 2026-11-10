Bittere Nachrichten aus dem Nati-Camp: Silas Huber (21) muss per sofort abreisen, dies gibt der SFV bekannt. Der Goalie wurde am Dienstag im Training aus kurzer Distanz von einem Ball im Gesicht getroffen und hat sich dabei eine Gehirnerschütterung zugezogen. Für den FCZ-Keeper wird kein vierter Goalie nachnominiert, somit besteht der Kader neu aus 27 Spielern.
Besonders bitter ist die Verletzung für den jungen Torhüter, der von Trainer Murat Yakin erstmals für die A-Nati aufgeboten wurde. «Er kann sich bei uns präsentieren», sagte der Nati-Trainer bei der Bekanntgabe. Nun ist diese Präsentation bereits nach zwei Tagen zu Ende.
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