Die peinliche Rolle des Hockey-Verbands im Fall Fischer

Emanuel Gisi Sportchef

Abgehakt. Erledigt. Weitermachen.

So lautet die offizielle Haltung des Schweizer Eishockeyverbands im Fall Patrick Fischer. Kein Rücktritt, keine Konsequenzen, kein ernsthaftes Nachfragen. Verbandspräsident Urs Kessler findet es «anerkennenswert», dass Fischer seinen Fehler einräumt – und erklärt die Angelegenheit für abgeschlossen. Weiter im Text, schliesslich ist ja bald Heim-WM.

Soll das ein Witz sein?

Was hier verharmlost wird, ist keine Kleinigkeit. Fischer hatte öffentlich erklärt, er habe sich impfen lassen – und log dabei. Er reiste mit einem gefälschten Dokument nach Peking und schwieg danach vier Jahre lang. Das öffentliche Geständnis der Straftat kam nicht aus freiem Willen, sondern weil das SRF kurz davor stand, den Fall öffentlich zu machen. Das klingt weniger nach persönlicher Verantwortung, sondern vielmehr nach taktischem Vorpreschen.

Entweder ist der Verband naiv – oder man versucht, die Öffentlichkeit für dumm zu verkaufen

Der Verband hätte das benennen müssen. Stattdessen inszeniert er Fischers Geständnis als Akt der Grösse. Das ist im besten Fall naiv, viel eher versucht man, die Öffentlichkeit für dumm zu verkaufen.

Natürlich: Fischer ist eine Ausnahmepersönlichkeit, dreifacher WM-Finalist, mehrfacher Trainer des Jahres. Und ja, der Zeitpunkt – vier Wochen vor der Heim-WM – ist denkbar ungünstig für harte Massnahmen. Man kann gut die Haltung vertreten, Fischer habe es verdient, die WM noch absolvieren zu dürfen.

Doch mindestens eine klare Ansage wäre angebracht gewesen. Alles andere ist durchschaubare Billig-PR. Oder deutsch und deutlich: peinliche Schönrederei.