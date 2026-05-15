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Niederreiter über Nati-Sieg
«Wir sind rausgekommen wie die Feuerwehr»

Suter, Andrighetto und Jäger treffen beim Schweizer 3:1-Sieg zum WM-Auftakt gegen die USA. Nino Niederreiter spricht nach dem Spiel im Blick-Interview über das Spiel und meint: «Wir sind rausgekommen wie die Feuerwehr.»
Publiziert: 15.05.2026 um vor 58 Minuten
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Nicole VandenbrouckReporterin Eishockey
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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
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TD
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1
Finnland
Finnland
1
2
3
1
Schweiz
Schweiz
1
2
3
3
Österreich
Österreich
0
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Großbritannien
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Ungarn
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Lettland
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Deutschland
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USA
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1
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Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
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1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
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Kanada
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3
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Italien
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Norwegen
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Slowakei
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0
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3
Slowenien
Slowenien
0
0
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7
Schweden
Schweden
1
-2
0
8
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1
-3
0
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