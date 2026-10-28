Für das erste Turnier der Euro Hockey Tour in der neuen Saison bietet Nati-Trainer Jan Cadieux zehn Silber-Gewinner der Heim-WM auf. Daneben ist auch reichlich frisches Blut dabei.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Die Nati startet in die neue Spielzeit der Euro Hockey Tour (EHT). Beim Auftaktturnier in Helsinki, das in diesem Jahr unter dem neuen Namen Nocco Hockey Games ausgetragen wird, wartet gleich zu Beginn eine brisante Revanche: Die Schweizer treffen am 5. November auf Weltmeister Finnland – die Neuauflage des dramatischen WM-Finals vom vergangenen Frühling. Am Wochenende folgen die Duelle gegen Schweden und Tschechien.

Für seinen ersten offiziellen Zusammenzug als Headcoach setzt Jan Cadieux auf eine gezielte Mischung aus Bewährtem und frischem Blut. Gleich fünf Spieler stehen erstmals im Aufgebot der A-Nationalmannschaft: die Verteidiger Maximilian Streule (23, Fribourg) und Jan Schwendeler (22, ZSC Lions) sowie die Stürmer Dario Allenspach (24, SCL Tigers), Keanu Derungs (24, Kloten) und Jamiro Reber (20, Fribourg). Bis auf Derungs sammelten alle Debütanten bereits Ende Juli im Prospect Camp in Davos Erfahrungen im Nati-Umfeld. Ebenfalls ihre Premiere auf EHT-Stufe feiern Rodwin Dionicio (22, Bern) und Miles Müller (21, Ambri).

Neben den Neulingen verleihen zehn Silberhelden der Heim-WM 2026 dem Kader Stabilität. Mit Christoph Bertschy (140 Länderspiele), Dean Kukan (139), Christian Marti (118), Damien Riat (111), Grégory Hofmann (108) und Sven Andrighetto (101) stehen gleich sechs Routiniers im Aufgebot, die mehr als 100 Länderspiele auf dem Buckel haben.

Davos mit den meisten Spielern

Auf Klubebene stellt der HC Davos mit sechs Akteuren die grösste Delegation, gefolgt vom souveränen Leader ZSC Lions (5) und Meister Fribourg (4). Die Davoser sowie Tigers-Stürmer Allenspach werden dafür beim Heimturnier im Dezember fehlen, da sie am Spengler Cup im Einsatz stehen. An der Bande wird Cadieux von U20-Coach Marcel Jenni sowie Dino Wieser (Assistenztrainer SCRJ Lakers) unterstützt, während Rikard Franzén parallel zu diesem Zusammenzug bei der U20-Nati weilt.

Nati-Aufgebot für die Nocco Hockey Games in Helsinki Tor (2): Aeschlimann (Davos), Waeber (Fribourg). Verteidigung (9): Baragano (Lausanne), Dionicio (Bern), Egli, Jung (beide Davos), Geisser (Zug), Kukan, Marti, Schwendeler (alle ZSC Lions), Streule (Fribourg). Sturm (15): Allenspach (SCL Tigers), Andrighetto, Malgin (beide ZSC Lions), Bertschy, Reber (beide Fribourg), Derungs (Kloten), Fazzini (Lugano), Hofmann, Senteler (beide Zug), Jäger, Kessler, Nussbaumer (alle Davos), Kurashev, Riat (beide Lausanne), Müller (Ambri). Programm 5. November: 17.30 Finnland – Schweiz 7. November: 13.30 Schweden – Schweiz 8 November: 13.30 Tschechien – Schweiz Alle Partien werden live auf SRF, RTS und RSI übertragen Tor (2): Aeschlimann (Davos), Waeber (Fribourg). Verteidigung (9): Baragano (Lausanne), Dionicio (Bern), Egli, Jung (beide Davos), Geisser (Zug), Kukan, Marti, Schwendeler (alle ZSC Lions), Streule (Fribourg). Sturm (15): Allenspach (SCL Tigers), Andrighetto, Malgin (beide ZSC Lions), Bertschy, Reber (beide Fribourg), Derungs (Kloten), Fazzini (Lugano), Hofmann, Senteler (beide Zug), Jäger, Kessler, Nussbaumer (alle Davos), Kurashev, Riat (beide Lausanne), Müller (Ambri). Programm 5. November: 17.30 Finnland – Schweiz 7. November: 13.30 Schweden – Schweiz 8 November: 13.30 Tschechien – Schweiz Alle Partien werden live auf SRF, RTS und RSI übertragen Mehr

«Nach der emotionalen Heim-WM wollen wir den Schwung mitnehmen», betont Headcoach Cadieux. «Das erste Turnier der Saison bietet uns die Gelegenheit, unser Spiel weiterzuentwickeln und im Hinblick auf die WM in Deutschland die nächsten Schritte zu machen. Für mehrere Spieler wird es die erste Teilnahme an einem EHT-Turnier sein. Wir wollen sehen, wie sie sich gegen internationale Topteams behaupten.»