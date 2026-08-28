Lüthi als Hoffnungsträger?

Lüthi: «Wahrscheinlich ist es wirklich so, meine Vorgänger haben nicht nach Hockey gerochen. Das kann man mir nicht vorwerfen. Ich überlege mir gar nicht, ob ich ein Hoffnungsträger bin oder nicht. Ich komme aus dem Klub und Ligahockey und verstehe den Verband bis zu einem Stück weis. Ich habe aber einen der das Versteht (deutet auf Anner). Ich muss gar nicht alles wissen über den gesamten Verband. Ich muss alles richtig zusammenfügen. Ich weiss, was die Liga will und wie sie tickt.» Lüthi sieht sich dabei nicht als Hoffnungsträger.