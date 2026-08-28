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«Habe 28 Jahre über diesen Verein gelästert»
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Lüthi an der PK:«Habe 28 Jahre über diesen Verein gelästert»

Der neue Verbandsboss Lüthi spricht über seine Wahl
«Es gibt ganz viele Baustellen»

Der Schweizer Eishockeyverband hat den Nachfolger von Urs Kessler gefunden: Marc Lüthi ist am Donnerstag zum neuen SIHF-Präsidenten gewählt worden. Bei der Pressekonferenz spricht der ehemalige SCB-CEO zum ersten Mal als Verbandsboss vor den Medien.
Publiziert: vor 44 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
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Petar DjordjevicRedaktor Sport
vor 8 Minuten

Das wars

Damit schliesst Marc Lüthi die Pressekonferenz in Fribourg. Hier folgt in gleich ein Fazit. Vielen Dank fürs Mitlesen.

vor 8 Minuten

Lüthi hat zunächst nicht geplant Präsident zu werden

Lüthi über seine Entscheidung das Amt als SIHF-Boss zu übernehmen: «Das hier, das war nicht geplant. Urs Kessler hat entschieden, dass er seine vier Jahre nicht macht. Ich war mit Urs Kessler auf Ibiza, dann sind die Telefone losgegangen und dann hab ichs mir überlegt und dachte, dass es eine Chance sein wird. Ich habe mich dann dafür entschieden es zu machen.»

vor 12 Minuten

Zeithorizont

Lüthi gibt während der PK keine Zeitangaben, verspricht aber, dass er nicht bereits nach einem Jahr als SIHF-Boss abtreten wird.

vor 14 Minuten

Lüthi ist noch SCB-Fan

Lüthi: «Ich werde mir sicher einige Spiele anschauen. Ich werde nie mein Herz verleugnen können. Mich interessiert nicht mehr was der SCB kommerziell macht. Mich interessiert, wie sich der SCB auf dem Eis schlägt.» Lüthi bestätigt aber auch, dass er sich Spiele der SL, Nati, Frauen-Nati und der Amateuren anschauen wird. 

vor 16 Minuten

Lüthi als Hoffnungsträger?

Lüthi: «Wahrscheinlich ist es wirklich so, meine Vorgänger haben nicht nach Hockey gerochen. Das kann man mir nicht vorwerfen. Ich überlege mir gar nicht, ob ich ein Hoffnungsträger bin oder nicht. Ich komme aus dem Klub und Ligahockey und verstehe den Verband bis zu einem Stück weis. Ich habe aber einen der das Versteht (deutet auf Anner). Ich muss gar nicht alles wissen über den gesamten Verband. Ich muss alles richtig zusammenfügen. Ich weiss, was die Liga will und wie sie tickt.» Lüthi sieht sich dabei nicht als Hoffnungsträger. 

vor 20 Minuten

U23 in der SL

«Ich kenne das Projekt nicht», sagt Lüthi über eine Mannschaft in der Swiss League. Dabei stellt der neue Verbandsboss klar, dass zwischen der NL und SL kaum gesprochen wurde. «Ich kann mich zu diesem Projekt nicht äussern, weil ich es schlicht nicht kenne.» Das möchte Lüthi zukünftig aber ändern.

vor 22 Minuten

Skepsis vom Amateurbereich

Anner: «Die Wahl des Präsidenten kommt vom Leistungssport und die andere Seite sagt einfach Ja dazu. Aber ihr wisst es genau, wie es abgelaufen ist. Die zwei letzten Präsidenten haben Fragen bei den Regionalpräsidenten aufgeworfen.» dafür wurden laut Anner «Special Hearings» mit Lüthi organisiert.

vor 25 Minuten

Gespräch mit McSorley

«Ich hatte das letzte Vorbereitungsgespräch gestern Morgen mit Sierre. Ich bin seit Ewigkeiten mit McSorley befreundet. Ihm habe ich gesagt, dass ich nicht mit einem Zehnpunkteprogramm komme. Wir müssen alle miteinander offen Gespräche suchen.»

vor 26 Minuten

Lüthi über seine Stimmen

«Das Vertrauen habe ich Anner zu verdanken. Wer gegen mich gestimmt hat, ist mir gerade nicht bewusst. Das ist mir aber auch egal. Ich werde daran arbeiten, sie zu überzeugen.»

vor 28 Minuten

Was ist mit der Swiss League?

«Ich denke, wenn ich ein Rezept hätte, wenn andere ein Rezept hätten, hätten wir das schon lange durchgesetzt. Wir müssen beginnen dreidimensional zu denken. Die Swiss League war immer ein Thema. Heute, hier und jetzt, wenn ich eine Lösung hätte, hätte ich sie bereits vorgestellt. Es ist nicht so einfach. Deshalb müssen wir auf der Grünen Wiese beginnen – und das zusammen.»

Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
Finnland
7
20
18
3
Lettland
Lettland
7
7
12
4
USA
USA
7
4
11
5
Deutschland
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
Großbritannien
7
-28
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
Italien
7
-23
1
Playoffs
Abstieg
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EHC Biel
EHC Biel
Genève-Servette HC
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SC Bern
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SCL Tigers
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Lausanne HC
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SC Rapperswil-Jona Lakers
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