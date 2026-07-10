Reto Berra beendet seine Karriere in der Schweizer Hockey-Nati. Nach zwölf WM-Teilnahmen und drei Olympischen Spielen verabschiedet sich der Goalie wenige Monate nach WM-Silber in Zürich und Fribourg.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nach zwölf Weltmeisterschaften und drei Olympischen Spielen wird Reto Berra (39) nicht mehr zwischen den Pfosten der Schweizer Hockey-Nati stehen. Der Goalie erklärt am Freitagmittag in den sozialen Medien seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Nur wenige Monate nach dem Gewinn der Silbermedaille an der WM in Zürich und Fribourg sei für ihn der richtige Zeitpunkt gekommen, um seine Nati-Karriere zu beenden.

«Die Heim-WM ist für mich der perfekte Abschluss des wunderbaren Kapitels. Vor den eigenen Fans die Schweizer Farben zu tragen, die Nationalhymne zu hören und nach den Spielen die ‹W. Nuss vo Bümpliz› zu singen – das ist etwas, das ich nie vergessen werde», schreibt Berra in einem Post auf Instagram.

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«Zeit, jungen Goalies Platz zu machen»

Für ihn sei jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um auf seinen Körper zu hören. «Gleichzeitig ist es Zeit, den jungen Goalies Platz zu machen, ihnen die Türe zu öffnen und ihnen die Chance zu geben, ihre eigene Geschichte im Nati-Trikot zu schreiben», erklärt der 39-Jährige weiter und bedankt sich bei den Fans und seinen Wegbegleitern.

Berras Geschichte im Schweizer Trikot war eine äusserst erfolgreiche. Der Zürcher holte mit der Nati 2013, 2018 und 2026 WM-Silber. Auch auf Klubebene erlebte Berra ein erfolgreiches Jahr. Mit Fribourg-Gottéron feierte er in der abgelaufenen Spielzeit den ersten Meistertitel der Klubgeschichte. Ab der kommenden Saison wird der Zürcher für Kloten spielen.